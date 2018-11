Lorena Álvarez citada por la Fiscalía a más de un año de denunciar su agresión [VIDEO]

Lorena Álvarez usó su cuenta oficial de Twitter para enviar un contundente mensaje contra la justicia peruana, debido a que tras más de un año de haber denunciado públicamente su caso de agresión física, el Ministerio Público recién formalizó una diligencia para la toma de declaraciones de ambas partes involucradas en el caso.

Como se recuerda, la figura de Latina sorprendió a todos los televidentes que la siguen al confesar que sufrió violencia física y psicológica por parte de su expareja, el economista Juan Mendoza, pero pese a tener las pruebas de lo sucedido, el proceso recién dará inicio.

"Este lunes 12, después de más de un año desde que puse mi denuncia en la comisaría, por fin la Fiscalía nos citó para tomar nuestras declaraciones indagatorias", dejó en claro la presentadora de noticias de Latina en su cuenta oficial de Twitter.

Según reveló la periodista, el organismo judicial evaluará el peritaje psicológico y físico, además del informe de terapia ordenado por el Poder Judicial que le realizaron hace muchos meses al denunciar que fue víctima de violencia de género.

"Les pido a todos estar vigilantes de lo que me suceda. Quiero creer que @FiscaliaPeru será diligente y evaluará mi peritaje físico, mis 2 peritajes psicológicos y el informe de terapia ordenada por el PJ que confirman mi denuncia. Además de los exámenes médicos y rehabilitaciones", comentó Lorena Álvarez, quien dejó en claro que "tiene la verdad de su lado".

"14 meses después de sobrevivir daré mi manifestación, ¿cuándo habrá acusación? ¿Cuándo el Estado protegerá a las víctimas? Rogar justicia, mendigarla, duele y desgasta pero es la batalla que me toca enfrentar. Yo no me corro ni pido reprogramaciones. Los mantendré al tanto", finalizó en Twitter.