Hijo de José José revela que cantante fue envenenado por su esposa

El drama vivido por José José continúa, debido a que el cantante no solo se encuentra mal de salud, sino también algunos medios especularon que estaría "secuestrado" por su propia hija. Ante ello, su hijo José Joel decidió visitarlo tras los fuertes rumores que surgieron, sin imaginar que se llevaría una desagradable sorpresa.

Tras ir hasta Miami con la intención de ver a José José para descartar los rumores del presunto secuestro orquestado por su hermana Sarita, el cantante se llevó una terrible sorpresa, ya que no pudo ver a su padre, y según los policías que lo acompañaron, fue el intérprete quien se negó a verlo.

"Me dijeron que estaba bien, que lucía delgado", dijo el hijo del 'Príncipe de la canción', pero grande fue su sorpresa cuando le informaron que "no era bienvenido en esa casa", provocando que pierda los papeles y arremeta con duros comentarios.

"Toda la mierda que esta gente le inyecta en su cabecita, de mí y de Marysol, quien tampoco pudo verlo hace unos meses. Lo han separado de toda su gente, diciéndole que los héroes son Sarita y Yimmy (esposo de su hermana)", comentó José Leal a los medios. Sin embargo, causó conmoción al revelar que su padre fue envenenado.

"En Miami comenzó a sentirse mal y bajó mucho de peso. Le hicieron estudios de sangre y descubrieron que lo estaban envenenando con veneno para ratas, su propia esposa, Sara. Cuando él se enteró, dijo que no iba a hacer nada y quemó los resultados", manifestó el hijo del intérprete, quien aseguró que su hermana Sarita y Laura Núñez son testigos.

"Yo vine a investigar porque no quiero creer en la maldad de esta chamaquita. Ya no puedo seguir guardándome la verdad y decir que todo está bien para que no le dé un infarto o se vaya a morir. Es necesario que se sepa la verdad”, aclaró.