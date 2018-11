Milagros Leiva responde a usuario que intentó manchar su honra

Milagros Leiva es una de las tantas periodistas peruanas que este martes 6 de noviembre fue acusada por parte de un usuario de Twitter de recibir dinero de Odebrech, a través de la empresa Graña y Montero.

El cibernauta que simplemente se identificó en Twitter como Elvis Occ compartió un documento falso de Graña y Montero donde aparecen 11 periodistas de diversos medios de comunicación.

Según el tuitero, varios comunicadores deberían estar con miedo con los resultados del Informe Lava Jato que expuso la congresista Rosa María Bartra Barriga

“Hay un buen número de periodistas - y sus jefes- que después de debatido y hecho público el #InformeLavajato van a tener mucho que explicar. Atentos a las movidas para tapar el escándalo mediático”, tuiteó el cibernauta junto a la lista en cuestión.

Ante dichas acusaciones, Graña y Montero utilizó la misma vía y desmintió tal información.

“El documento publicado en redes sobre apoyo institucional a periodistas es falso. No existe en nuestros archivos ningún documento de ese tipo. La firma de nuestra funcionaria ha sido burdamente falsificada”, señaló.

Como era de esperar, la periodista Milagros Leiva salió a defenderse y negó que haya recibido dinero de parte de Graña y Montero por apoyarla institucionalmente. Además cuestionó a la empresa.

“Me hacen reír troles: ya no saben qué aceitadas inventar para anularme. Más bien una pregunta Graña y Montero (aprovecho tuit): cuándo regresa José Graña Miró Quesada o ya se mandó a mudar a España?”, expresó la periodista de ‘ATV Noticias Edición Matinal’.

“Son tan burdos que ni ellos se la creen”, dijo Milagros Leiva a otra periodista peruana que también cuestionó el documento.

En otro tuit, Milagros admitió que tiene muchos errores, pero aseguró que no se deja comprar. “¿Pecados? Un montón y que Dios y la vida me perdonen. Mermelera jamás, no podría dormir en paz. No podría hacer periodismo ni hablar con libertad de todos los personajes y no solo de los que me conviene atacar”, manifestó Leiva.