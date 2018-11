Milagros Leiva explota contra producción en medio de entrevista por abuso sexual [VIDEO]

El último programa de Milagros Leiva ha generado gran controversia entre los televidentes al exponer un caso de abuso sexual grupal contra una joven periodista, quien llegó al canal de ATV para revelar detalles del macabro momento que vivió durante dos días al ser víctima de unos sujetos.

La joven, quien mantuvo su identidad en secreto, fue entrevistada en el estudio por Milagros Leiva, donde realizó los descargos del abuso del que fue víctima por varios sujetos. Tras escuchar las palabras de la joven, la periodista no logró contener su indignación y la felicitó por atreverse a exponer su caso en televisión nacional.

"Yo voy a hacer de todo para que se me haga justicia y no haya ninguna mujer más que padezca de esto y que las autoridades no hagan nada", dijo la mujer frente a Milagros. Sin embargo, pese a la dura confesión, la producción le pidió a la periodista que cortara el momento para dar pase a un siguiente bloque, a lo que ella se negó.

"Yo no puedo cortar, lo lamento, no puedo. Ustedes saben lo que es para una mujer abrir su alma y decir que la han violado en grupo, lo lamento, lo siento, no puedo cortar", dijo firme Milagros Leiva en el programa, dejando en claro que continuaría con la entrevista para exponer al público el indignante caso.

La periodista enfatizó que espera a las personas que amenazaron a la joven por su denuncia de abuso sexual, y los invitó a que acudan al programa para dar su versión de los hechos. "Me da ganas hasta de vomitar. Me amargué, no me pidan que corte, lo que esta chica está haciendo, no lo hace cualquiera, porque esta chica está abriendo su infierno", sentenció Milagros y dejó en claro que apoyaría a la joven.