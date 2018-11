Carlos Galdós arremete contra Luis Miguel en vivo y revela por qué lo odia [VIDEO]

Así como todos los medios de comunicación del país, el conductor de radio y televisión Carlos Galdós empezó la semana con la noticia del retorno de Luis Miguel a Perú para ofrecer un concierto el próximo 10 de marzo en el Jockey Club.

“Viene Luis Miguel amigos, se paraliza el mundo. Dame monitor afuera”, fueron las primeras palabras de Carlos Galdós antes de empezar su programa en radio Capital.

“Viene Luis Miguel, nuestro papi, nuestro churro”, señaló Galdós a Carla, su asistente en cabina. Sus palabras cambiaron de tono después de algunos segundos.

Cuando Carla le preguntó si le gustaba Luis Miguel, quien regresará al país después de cinco años; el exconductor de ‘La Noche es Mía’ se refirió al divo mexicano de la peor forma. “No, me parece una basura en vivo, me parece detestable, no lo soporto”, dijo.

Según Carlos Galdós, el cantante mexicano ya no es la misma estrella de antes y no dudó en burlarse de su físico. “A ver, a ver… ya no es el Luis Miguel de antes. Es un señor que está al tamaño de un hipopótamo más o menos, ese es Luis Miguel, un señor del ancho de un hipopótamo que sigue creyéndose la última chupada del cohete”.

“Que la serie lo presente que la ha sufrido, que de hecho la pasado mal con ese papá, pero yo tenía un papá peor y he sobrevivido, y no voy a sacar serie en Netflix”, añadió con tono sarcástico.

El locutor cuestionó a Luis Miguel por sus poses de divo y recordó el problema legal que tuvo con Alejandro Fernández, quien demandó al hijo de Marcela Basteri y Luisito Rey. “Esas cosas de ‘no me miren, no me toquen, yo soy casi Dios’, además es cabecero (estafador)”, aseguró.

Galdós pidió que no engrandexcan al artista nacido en Puerto Rico. “Es un gordo antipático que canta bien, ese es el resumen de Luis Miguel. No tengo nada en contra de los gordos, pero él es un señor subido de peso con papada que vive en el solario y que canta súper bien. No se lo dimensionemos a la gente, por favor”, pidió. “El Luis Miguel de hoy es un señor que se ha puesto pelo, que se arregló los dientes, se sancocha como pollo a la brasa en el solario”, agregó.

Finalmente, Carlos Galdós reveló por qué le tiene tirria al intérprete de “La incondicional”. “¿Se nota que le tengo cierta cólera a Luis Miguel? Yo creo que de esta gira, ya Luis Miguel chau ah. Yo odio a Luis Miguel, ¿saben por qué? Yo tenía una enamorada que le gustaba Luis Miguel, de chibolo, de allí viene mi trauma, me lo metía hasta en la sopa y de allí me vino la estupidez de ‘odio a Luis Miguel’. Es la verdad”, concluyó Galdós.