Belén Estévez impresiona a fans con su selfie frente al espejo [FOTO]

La última foto que ha compartido Belén Estévez, jurado de 'Los 4 finalistas, baile', en Instagram ha generado alboroto entre sus miles de fans, quienes le escriben polémicos comentarios.

Se trata de una imagen donde la bailarina profesional luce con diminuta prenda frente al espejo que deja poco a la imaginación, pues se logra ver su trabajada figura y parte de su derrier.

Esta fotografía, que la figura de Latina compartió en la citada red social fue acompañada con un mensaje que hace referencia a la manera en que ella logra mantener un cuerpo estilizado y estar preparada para recibir el verano.

"Vida sana, comida saludable (aunque me doy mis gustitos cuando deseo), deporte, baile y tratamientos estéticos. Ese es mi secreto. Plan verano 2019", escribió la jurado de 'Los 4 finalistas, baile' de Latina en su cuenta de Instagram.

Poco más de 4 mil 'me gusta' obtuvo su publicación en tan solo 3 horas y los mensaje de halagos para la bailarina argentina, Belén Estévez, se hicieron notar en cuestión de minutos. Muchos de sus fans destacaron su belleza facial y su buen corazón.

"No seas mala Belén, tú quieres que me muera de un infarto", "Tan bella. Siempre serás mi amor platónico. no entiendo por qué estás sola", "Belencita cuándo no tú alegrando mis días y mis noches. Gracias por existir", "Estás espectacular precioso", fueron algunos mensajes que recibió la jurado de 'Los 4 finalistas, baile'.

Imagen que Belén Estévez compartió en Instagram