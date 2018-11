Greysi Ortega: pareja reconoce en vivo que la agredió tras reclamos por supuesta infidelidad

En la última edición del programa 'Válgame Dios', Ítalo Villaseca, esposo de Greysi Ortega, hermana de la cantante Milena Zárate, confesó en vivo que agredió a la madre de sus hijos en medio de una discusión.



Ante las declaraciones que dará Greysi Ortega en el espacio "Tengo algo que decirte", el joven fue interrogado por Rodrigo González y Gigi Mitre por una supuesta gresca que habrían tenido en su hogar, tras una acusación de infidelidad por parte de Villaseca.

El joven reveló en el show que la discusión sí se dio y que producto de ello ambos se habrían ido a las manos. En su declaración también dijo que él la había agredido. "La empujé a la cama y aunque no quería le cayeron uno o dos puñetes", dijo en medio de la entrevista en 'Válgame Dios'.





En medio de la conversación, al programa llamó Greysi Ortega a quien se le preguntó por este hecho. Ante esto, la joven indicó que 'no se pegaron, pero sí hubo empujones'.



"No nos pegamos, pero si nos empujamos, hay insultos, no terminamos con moretones ni con sangre, pero sí peleamos constantemente. Ahora, él si me deja hablando sola, se va, respira y se calma", señaló.



De acuerdo con el programa, Ítalo Villaseca y Greysi Ortega habrían discutido, y producto de ese pleito, la colombiana cogió un cuchillo y amenazó al exchico reality. Esta acción habría provocado que él la cogiera de los brazos, la empujara y la agreda.