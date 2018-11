¿Por qué Dorita Orbegoso y Shirley Arica casi se agarran a golpes? [VIDEO]

Hace unos meses Shirley Arica sufrió una fractura en el hombro que la obligó a alejarse de los escenarios y de las cámaras de televisión. Después de recuperarse, la modelo reapareció y volvió a dar qué hablar.

Shirley Arica recordó en un programa de televisión que pasaba fuera de cámaras cuando participaba en ‘Combate’, donde tenía como compañera a Dorita Orbegoso, quien también se encuentra alejada de los escenarios.

En una entrevista con el programa ‘Válgame Dios’, la menuda modelo peruana reveló que casi se agarra a los golpes con Dorita Orbegoso, quien en la actualidad está en la dulce espera.

Según la ex pareja del primo de Juan Vargas, ella casi fue agredida físicamente en los camerinos del programa que conducen Renzo Schuller y Gian Piero Díaz por Orbegoso, con quien tiene algunas rencillas con ella, aunque descartó que la odia.

“No es que la odie, pero en verdad, su cara me produce bastantes cosas. No es tan importante en mi vida como para odiarla, pasaron muchas cosas en ‘Combate’ y desde ahí quedaron rencillas. Nadie sabe lo que sucedía en los camerinos, una vez pasó un problema y casi se me va encima”, declaró al programa de Peluchí la denominada ‘Chica realidad’.

La expareja del futbolista Reimond Manco y Rodney Pío, padre de su hija Skylar, aseguró que el tiempo que estuvo alejada de las pantallas chicas le sirvió para reflexionar.

“Uno se toma el tiempo para pensar y arreglar las cosas pendientes, vas creciendo, maduras y entonces te das cuenta de que eres responsable de otra vida (por su hijita) y que debes hacer las cosas bien”, dijo la controversial modelo.

Así empezó el enfrentamiento entre Shirley Arica y Dorita Orbegoso en Combate

Shirley Arica y Dorita Orbegoso siempre dejaron notar sus diferencias en Combate

Shirley Arica y Dorita OrbegosoSe dicen de todo en Combate

Shirley Arica y Dorita Orbegoso se enfrentan en duelo de baile