Aracely Arámbula y sus dos fuertes razones para no aparecer en la serie de Luis Miguel [VIDEO]

Se mantiene firme en su posición. La actriz Aracely Arámbula volvió a referirse a la serie de Luis Miguel, su expareja y padre de sus dos únicos hijos, y volvió a asegurar que no tiene pretensiones de aparecer en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix.

En una reciente entrevista con Jorge Bernal para las cámaras del programa ‘Suelta la sopa’, la actriz mexicana señaló que no le gustaría ser mencionada en “Luis Miguel, la serie”; pese a que muchos esperan que en la segunda temporada se retrate el romance que tuvo el popular ‘Sol de México’ con Aracely Arámbula, quien se convertiría en la madre de sus dos hijos menores: Daniel y Miguel.

Según la protagonista de ‘La Doña’ que pronto grabará su segunda temporada, ella no quiere que se retrate su romance con Luis Miguel, quien confirmó su regreso a Lima para marzo próximo, porque teme que la desvirtúen, ya que fue una linda historia de amor.

“Fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos (Luis Miguel y yo), y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad [es una] gran historia, mejor que una telenovela”, dijo la presentadora de televisión para las cámaras del programa de Telemundo.

“Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos, los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal”, añadió la famosa que hace unos días rindió homenaje a los abuelos de sus hijos Daniel y Miguel.

Durante la entrevista con Jorge Bernal, Aracely Arámbula dio otro motivo para que su historia de amor con Luis Miguel no aparezca en la serie biográfica del ‘Sol de México’ que este lunes 5 de noviembre confirmó las fechas de sus conciertos por Latinoamérica.

Según Arámbula, la producción de “Luis Miguel, la serie” ni la oficina de su expareja se ha puesto en contacto con ella para incluir al menos su nombre en la segunda temporada que aún no tiene fecha de estreno en Netflix. Al parecer la actriz desea que se respete los derechos del uso de su nombre, pues no descartó del todo dar autorización para que den a conocer detalles de su romance con el divo mexicano.

“Si a mí su gente me hablara y me explicara y me dijera y veo la historia que me gusta y que es parecida a la realidad pues con mucho gusto, no quiere decir que no. Pero no se ha acercado nadie y ojalá que no salga nuestra historia”, expresó.

“Él (Luis Miguel) puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que salieran tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia”, concluyó la expareja del ‘Sol de México’ que tiene más de 2 millones 800 mil seguidores en Instagram.