Difunden videos de Michelle Soifer y Tula Rodríguez apoyando a Keiko Fujimori

Keiko Fujimori permanece en el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, después que el último miércoles 31 de octubre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011.

En medio de la crisis política del país, en Facebook recordaron cuando dos figuras del espectáculo local apoyaron a Keiko Fujimori, quien es investigada por supuestamente dirigir una organización criminal.

Tula Rodríguez, actual conductora del programa ‘En boca de todos’, pidió a sus seguidores a apoyar a Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2016, donde perdió por poco ante el ahora expresidente PPK.

“Hola amigos, cómo están, les saluda Tula Rodríguez y quiero contarles que este 5 de junio, yo voy a votar por Keiko Fujimori”, manifestó la conductora y expresó sus razones: “porque creo en ella, porque confío en que va a ser un buen gobierno y sobre todo, que acabará con la delincuencia que nos azota día a día en nuestro Perú”.

Michelle Soifer, la cantante que tiene gran movimiento en las redes sociales, también hizo público su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular y dio las mismas razones de su voto que Rodríguez.

“Hola amigos, soy Michelle Soifer y este 5 de junio yo votaré por Keiko Fujimori porque confío en ella y sé que ella acabará con la inseguridad ciudadana”, se le escucha decir a la participante de ‘Esto es Guerra’.

Esa no fue la única vez que Soifer mostró su predilección por Keiko Fujimori. En una entrevista con La Zona, la cantante contó que apoyó a la política naranja por su género. "De verdad yo voy a votar por 'la china' (Keiko Fujimori). A mi me gusta que el señor PPK tenga sus proyectos muy buenos, pero considero que ella es una mujer que se siente muy segura. Yo creo que ya se le dio la oportunidad a los hombres, entonces, ¿hay que hacer un cambio, no?", señaló la actual pareja de Kevin Blow.