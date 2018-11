Peluchín celebra que el TC acepte demanda para acabar con las corridas de toros en el Perú [FOTO]

El conductor de 'Válgame Dios', Rodrigo González, escribió un emotivo mensaje en Instagram tras enterarse que el Tribunal Consitucional (TC) admitió la demanda para eliminar las corridas de toros en el país.

No es la primera vez que Rodrigo González se muestra sensible ante cualquier tipo de maltrato animal, hace unos días se le vio apenado al tener en el set de su programa 'Válgame Dios' a un perro que fue víctima de agresión de parte de su dueña, por lo que pidió ayuda para el can.

Y al conocer que el Tribunal Constitucional aceptó la demanda presentada por la ciudadana María Hermen Eguiluz Jiménez, en representación de 5,286 ciudadanos, para acabar con todo tipo de espectáculo cruel con animales como las corridas de toros y pelea de gallos, fue uno de su mayores alegrías. Por ello, escribió un conmovedor mensaje donde reafirma su posición de respetar a todos los seres que habitan esta tierra.

"¡Esta noticia se celebra! Se celebra el respeto por la vida. La igualdad de todos los seres que convivimos en el mismo planeta. El detener por fin, la tortura y el maltrato animal. Ojalá se resuelva a favor", fue el mensaje que escribió Rodrigo González, conocido como 'Peluchín' en su cuenta de Instagram.

Publicación que tuvo 21 mil 'me gusta' en tan solo cinco horas. Muchos de sus fieles seguidores, en la citada red social, también se mostraron de acuerdo que de una vez se ponga fin a estos maltratos con los animales.

"Por fin. Ojalá acabe de una vez ese seudo espectáculo que recuerda por qué el ser humano puede ser despreciable y ruin", "por fin algo correcto. Ojalá se deje de hacer show con estos seres vivos", "Me alegra mucho esta noticia, por fin justicia para ellos", fueron algunos de los comentarios que recibió el conductor de 'Válgame Dios' en su Instagram.

La imagen y el mensaje que Rodrigo González compartió en Instagram