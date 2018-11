Facundo hace tremenda confesión de Paloma que deja impresionado a los fans [VIDEO y FOTOS]

Facundo González y Paloma Fiuza estarán esta noche en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, programa de América TV, para competir directamente con los actores Ismael La Rosa y Virna Flores. Durante el espacio de entretenimiento el argentino hizo una revelación doméstica que a más de uno dejó con la boca abierta.

Como se sabe, la pareja lleva conviviendo juntos hace varios meses atrás y desde entonces se han mostrado en ‘Esto es guerra’ y diferentes programas que tienen buena química; sin embargo, una confesión hizo que los presentes se desconcertaran.

El modelo argentino señaló que la brasileña no sabe cocinar algún platillo. “Paloma no cocina, yo soy el que cocina en la casa. No me queda de otra. Ella, a lo mucho, puede hacer un huevo frito, pero más que eso, no”, contó Facundo González.

El integrante de EEG comentó que se defiende en la cocina y es algo que le gusta hacer mucho. “No sé si sé cocinar tanto, pero sí me gusta y me gustaría aprender más. Pero sí hago platos elaborados como pollo con champiñones en salsa de ajo, milanesa a la napolitana a la mostaza. Sé hacer bastantes comidas. De chico, vi a mi abuelito y a mi mamá, y de ellos aprendí”, dijo.

Finalmente sostuvo que “a Paloma (Fiuza) no la conquisté por el estómago, la conquisté siendo gracioso y divertido”.