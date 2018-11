Maluma: "Quisiera tener un clon"

"Muchas veces he dicho que quisiera tener un clon para cuando hago giras tan lejos de mi país, y poder estar aquí trabajando y promocionando mi música y así tener una conexión más fuerte con la gente en Colombia. Sin embargo, cuando salgo a la calle siento tanto cariño que digo que eso de que nadie es profeta en su propia tierra es falso; es un tabú que está en la mente y que hay que quitarle a la gente", ha dicho Maluma, de regreso a su país donde, convertido en una estrella mundial, como parte de su gira F.A.M.E .

Cuando le preguntaron qué hace para no sonar igual a otros artistas del género urbano, respondió: "Pasar mucho tiempo en el estudio, esa es la clave. Si quieres convertirte en un gran pintor, tienes que pasar mucho tiempo en el estudio pintando. Eso es lo que yo hago, trato de encontrar mi sonido invirtiendo muchas horas en un estudio y soy muy exigente conmigo mismo, por eso soy autor y coautor de mis canciones", reseña el diario colombiano, El Tiempo.

Además, dio su opinión sobre cierta crítica que no ve con buenos ojos el reggaetón y su propuesta. "Es normal (sonríe). El genero urbano no es una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y eso es una realidad. Pero, las críticas son respetables. Esas personas lo motivan a uno a trabajar más fuerte para demostrarles el talento". Agregó que suele burlarse de si mismo. "Me encanta y me lo disfruto".