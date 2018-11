Demi Lovato abandonó la rehabilitación, ¿luce irreconocible? [VIDEO]

Feliz y radiante. Fans de Demi Lovato más felices que nunca luego de la difusión de las primeras fotografías de la cantante tras abandonar la clínica de rehabilitación donde ingresó hace un par de meses por sobredosis. Aquí las imágenes exclusivas que son difundidas por TMZ.

¿Luce irreconocible?, fue una de las primeras preguntas que se hicieron los seguidores de la intérprete de ‘Sorry not sorry’, quienes quedaron más que contentos con el buen semblante que luce la exestrella de Disney.

Según informó TMZ, la cantante estadounidense salió de rehabilitación y lo primero que hizo fue visitar un restaurante en Beverly Hills (Estados Unidos), la noche del último sábado. Ella apareció junto a un joven, cuya identidad no ha sido revelada.

Algunos testigos que estuvieron en el establecimiento dijeron que ambos pidieron mucha comida, estuvieron muy felices y sonrientes durante toda la velada.

Otras fuentes de TMZ aseguraron que Demi Lovato fue vista también en un spam de la zona durante el último fin de semana. Asimismo, dijeron que se tomó muy en serio su etapa de rehabiltiación y su sobriedad.

Desde que salieron las primeras fotos, las reacciones de sus millones de fans no han cesado. Muchos les dedican extensos mensajes de amor en sus principales redes sociales, los cuales estuvieron en ‘stand by’ durante su internamiento.

Demi Lovato cumplió al menos 90 días en rehabiltiación luego de que casi muriera el pasado 24 de julio producto de sobredosis en su casa de Hollywood Hills. Antes de ser internada en un centro de ayuda para tratar su tema de adicciones estuvo casi diez días hospitalizada.