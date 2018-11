DiCaprio y Pitt llaman a acudir a elecciones

En un acto de compromiso con su país, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt se juntaron para participar de un video que tiene como propósito llamar a sus compatriotas a participar, este martes, de las elecciones legislativas de Estados Unidos en las que la participación suele ser mucho más baja que en los comicios presidenciales.

“Las elecciones no solo importan cuando elegimos al presidente. Esta podría ser la elección más importante de sus vidas”, mencionan los actores en el clip donde suman fuerzas y que circula desde el pasado viernes. “Hay tanto en juego, desde las leyes de seguridad de armas, la política de inmigración, el aire y agua limpia, y si millones de personas tienen acceso a la atención médica o no”, acotó DiCaprio.

“Las elecciones estatales determinarán el futuro del cambio climático, la reforma de la justicia penal, la financiación de la educación, la igualdad LGBTQ e, incluso, su capacidad para votar”, agregó Brad Pitt por su parte.

Ambas celebridades, que por ahora vienen rodando Once Upon a Time in Hollywood, bajo la dirección de Quentin Tarantino, instaron a las personas a que se involucren en la votación y todo lo que conlleva.

Las elecciones estadounidenses sirven para renovar a 435 legisladores de la Cámara de Representantes y parte del Senado, entre otros.❧