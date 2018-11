Amber Heard, ex de Johnny Depp: "No salí del armario. Nunca estuve dentro"

Para muchos, Amber Heard, la ex de Johnny Depp goza de una belleza extraña, que le permite jugar con su sexualidad. Ella ha salido tanto con hombres como con mujeres, pero no le gusta la etiqueta que la sociedad le impone. "No me identifico como nada (...) No salí del armario. Nunca estuve dentro. Soy una persona. Me gusta lo que me gusta", ha dicho en una reveladora entrevista a la revista Marie Claire.

A la actriz se le preguntó si su 'gusto por las mujeres era mejor que su gusto por los hombres', y ella respondió: "Demonios, sí. Demonios, sí. Demonios, sí". Además, sin mencionar nombres, Amber reveló que hace 11 años un actor que todavía no sale del armario se acercó a ella esencialmente para publicidad. "Me preguntaron si quería tener una cita con otro actor que también 'valorara su vida privada'... eso fue el 2007. ¿Puedes creerlo?", criticó sin revelar el famoso con quien rechazó salir.

En el historial romántico de Amber Heard destaca por encima de cualquier otra relación su mediático divorcio de Johnny Depp entre acusaciones de malos tratos, aunque mucho antes de conocer al actor ya había protagonizado una larga historia de amor de cuatro años con la fotógrafa Tasya van Ree -por quien llegó a cambiar legalmente su apellido por el de ella- y tras separarse mantuvo un intermitente noviazgo con el fundador de Tesla Elon Musk que, según ambas partes, acabó de forma cordial. "Espero poder encontrar alguien bueno hacia quien me sienta atraída. Es algo que deseo con todas mis fuerzas", expresó la protagonista de 'La Liga de la Justicia' y 'Aquaman'.