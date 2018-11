Michelle Soifer habló sobre su polémico paso en el Miss Perú Internacional

Por su cumpleaños, Michelle Soifer fue la invitada estrella del programa 'Estás en todas'. En una conversación donde se habló sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento local, la cantante también comentó sobre algunos episodios que marcaron su carrera.

Michelle Soifer no solo recordó su debut en la cumbia, sino el polémico paso que tuvo en el Miss Perú Internacional. Como se sabe, la artista fue invitada en el 2010 a ser parte del certamen de belleza, pero en medio de los preparativos tuvo que retirarse al revelarse su verdadero estado civil.

En la entrevista, Michelle Soifer reveló cómo llegó al concurso y las facilidades que le dieron. Así también dijo como con el paso de los días, la noticia de que ella estaba casada salió ante la prensa.

Esto no solo le ocasionó más de un dolor de cabeza, sino que en su momento no sintió el apoyo de la organización. A su parecer, fue utilizada para obtener popularidad. “Yo creo que me utilizaron para tener prensa para el concurso porque después salieron a decir que no sabían que yo estaba casada. Soñaba con ser Miss Perú”, señaló.





La artista reveló que los miembros de aquella organización la buscaron para participar en el evento, ella aceptó, pero recalcó en todo momento que estaba casada.

"Con todo el problema encima, ellos salieron a decir que no sabían que estaba casada, pero yo en la entrevistas les comentó sobre eso. Incluso me pidieron copia de mi DNI", agregó Michelle Soifer.