Jorge Benavides bromea con hospitalización de 'El Chorri' [FOTO]

Han trabajado más de diez años juntos. Jorge Benavides y Walter Ramírez o popularmente conocido como ‘El Chorri’ son los comediantes peruanos más queridos en el país. Los años que llevan compartiendo escenarios son suficientes para forjar una hermosa amistad entre ambos, misma que acaba de ser demostrada tras una publicación del famoso ‘JB’.

A través de su cuenta personal en Instagram, Benavides Gastello compartió un conmovedor y extenso mensaje sobre el estado de salud de su compañero. Fiel a su estilo no dudó en bromear sobre el motivo que llevó a Ramírez a estar más de 15 días hospitalizado.

“Hace 15 días Walter Ramírez mas conocido como 'El Chorri' fue picado por una hormiga en el pie en un viaje a la Selva. Lo que motivó su ausencia en el programa por prescripción médica”, empieza el comunicado del cómico de 'El Wasap de JB' que acompañó con una fotografía de ambos.

“Lo fui a visitar al Hospital Almenara y nos tomamos un desayunon. Gracias a Dios la inflamación de su pie ya bajo y ya puede caminar. Hoy en la tarde le dan de alta”, continúa el post en Instagram que posee más de 7 mil Me Gusta o Corazones.

“Les cuento que nos dijo que no podía grabar porque no podía caminar y cuando llegue a su habitación su cama estaba vacía y un compañero de cuarto me dijo: ‘CACHITO HA SALIDO A DAR UNA VUELTA’. ¡Uy!, dije, ahora voy a cochinear a Cachito. Dicho y hecho apenas lo vi que venía medio cojeando le dije: Oye, Cachito, pregunté por ti y me dijeron que a esta hora tú salías a trotar y Cachito se quedó muerto de risa”, escribió en referencia a la broma que le jugó Jorge Benavides a ‘El Chorri’.

Finalmente, Jorge Benavides expresó en sus última líneas todo el aprecio que siente por su compañero de ‘El Wasap de JB' y lo reconfortado que está al saber que Walter Ramírez está mucho mejor y pronto podrá volver a grabar más scketchs con el que alegra los fines de semanas a centenares de familias peruanas.

JORGE BENAVIDES Y EL CHORRI