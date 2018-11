JosÉ A. MERE “La falta de apoyo no es excusa para no trabajar”

¿Cuál es el aporte de Achkirik a la escena de rock local?

El nuevo sonido del funk. Un sonido nuevo, fresco, lleno de energía. Creemos que estamos aportando porque trabajamos en la creación de un nuevo espacio para las bandas del género y la recuperación de la escena funk a nivel local.

¿Hay algún mensaje dentro de su nuevo disco?

El mensaje gira en torno a mantenernos positivos, a resistir, a levantarnos y seguir nuestro camino, buscamos transmitir buena energía siempre, en las canciones y en el show.

¿Qué opinan sobre la carencia del apoyo local al rock nacional en general?

Con el internet ya no hay excusas, todos podemos difundir nuestra música si tenemos buenas estrategias para hacerlo, si es que la escena independiente se consolida nadie va a poder resistir esa fuerza, las radios, la prensa, la televisión, el Estado, todos tendrán que tomarnos en cuenta. La falta de apoyo no puede ser una excusa para no trabajar.

¿Planes futuros?

Seguir haciendo música, producir y buscar consolidarnos, queremos ser los principales exponentes del género en el Perú y para eso necesitamos viajar y hacer conciertos en otras ciudades, nos interesa mucho que nos conozcan dentro del país. Este 10 de noviembre estamos en el C.C. Festiva en el Centro de Lima.❧