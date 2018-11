Geraldine Bazán es captada con galán argentino y aviva rumores de nuevo romance

La actriz mexicana Geraldine Bazán al parecer ya dejó en el recuerdo a su ex esposo Gabriel Soto y ahora luce más feliz que nunca.

De acuerdo con medios mexicanos, la intérprete estaría saliendo con un exitoso galán argentino famoso por tierras aztecas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Geraldine Bazán reconoció que se está dando una nueva oportunidad en el amor y aunque aclaró que aún no tiene novio, sí existe un pretendiente que la está rondando.

“Por ahora no, aún no tengo una relación con nadie. Ya les había contado que tengo algún pretendiente por ahí, pero por ahora novio no”, dijo la ex de Gabriel Soto.

Si bien Bazán ha tratado de ocultar en varias oportunidades la identidad de su galán, una persona cercana a ella compartió en Twitter un video donde se le ve a ella y a Santiago Ramundo yendo a unas clases de yoga en Nuevo Vallarta, México.





Aunque Geraldine Bazán ha preferido reservar información sobre esta posible relación, fue Santiago Ramundo quien compartió algunos vistazos de su relajante estancia en la localidad jalisciense en Instagram.



“Que la brisa y las olas sean nuestro camino”, escribió Santiago en una foto de su participación en el evento.