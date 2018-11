¿Angie Arizaga olvidó a Nicola Porcella con empresario cervecero? [VIDEO]

Tras hacer pública su separación con Nicola Porcella, la chica reality Angie Arizaga ha sido relacionada con un empresario de una conocida marca de cervezas. En medio de las especulaciones, diversos medios locales afirmaron que habían comenzado a salir.

En conversación con 'En Boca de Todos' Arizaga habló al respecto y emitió su postura referente al romance que tendría con el hombre de negocios.

“Me da risa de verdad. Me he dado cuenta que yo a veces duermo y al día siguiente hago noticias. Quieren inventar, hicieron toda una película, todo un cuento. Yo no estoy saliendo con nadie, si existe que me lo presenten porque no lo conozco”, respondió la modelo al programa de América TV.

En medio de las especulaciones, Angie Arizaga confirmó que se encuentra soltera, pero no cierra las puertas del amor.



"No conozco a nadie. Si llega, llegará solo, no le cierro las puertas, pero mientras tanto ahorita de verdad estoy soltera, sin nadie", agregó.





¿Nicola Porcella con nueva pareja?

Nicola Porcella al parecer vive intensamente su soltería pues fue visto primero con la cantante Leslie Shaw en diferentes salidas y luego con otra joven que en su momento fue vinculada con Hugo García y Patricio Parodi.

Desde que el integrante de ‘Esto es guerra’ terminó su romance con Angie Arizaga empezó a salir con Shaw, al punto de ser vistos en Miami en un concierto de Ozuna. Por estos días está siendo vinculado con la modelo Brunella Merino.