Karina Calmet borra sus mensajes a favor de Keiko Fujimori y Jason Day le deja jocosos mensajes en Twitter

Después de conocer que el juez Richard Concepción Carhuancho decidió darle 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori por considerar que existen graves y fundados elementos para imputar a la lideresa de Fuerza Popular el hecho de ser la cabecilla de una organización con la finalidad de lavar 1 millón de dólares que habría recibido de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011, la actriz y simpatizante del partido Karina Calmet se pronunció en Twitter del tema.

La actriz sostuvo que le gustaría ir a visitar a Keiko Fujimori al penal Santa Mónica e invitó a la paz para que se deje de hablar del tema; sin embargo, su colega Jason Day no evitó ironizar con la actitud de la simpatizante de Fuerza Popular.

“No veo a los medios cubriendo el encuentro entre la Karina Calmet de la 1:00 p.m. y la de las 3:00 (hora que se emite la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde actuó Calmet). Esto puede cambiar todo lo que sabemos de la vida en este planeta. ¿Dónde están los científicos, los físicos, la NASA, el chico ese que candidateaba con ella a Lima?”, se refirió el actor en Twitter e hizo hincapié la vez que Karina Calmet incursionó en la política a un cargo para regidora en la Municipalidad de Lima.

Minutos después Jason Day indicó que la actriz lo bloqueó en Twitter. “A veces lamento que Karina Calmet (creo que me refiero a la de la 1:00 pm) me haya bloqueado. Me produce cierto morbo imaginar qué ha tuiteado desde el anuncio del encuentro aquel…”, ironiza con los tuits eliminados por Karina Calmet.

Karina Calmet borró sus tuits y dejó solo un par de mensaje el primero de noviembre: