Victoria Beckham recibirá el primero Fashion Icon Award

La ex Spice Girl, Victoria Beckham recibirá el premio Fashion Icon Award de los E! People's Choice Awards 2018 y además será homenajeada con este honor en vivo durante la ceremonia que se llevará a cabo el domingo 11 de noviembre y que honra a las estrellas favoritas de los fans en Cine, Televisión, Música y Cultura Pop.



"Me siento muy honrada de recibir el primer premio al ícono de la moda en los E! People's Choice Awards. Este año celebro los 10 años de mi marca, y esta es una manera maravillosa de marcar esa década", expresó Beckham.

"Estoy muy agradecida de ser la receptora inaugural. Me encanta lo que hago y me encanta que me hayan brindado la oportunidad de empoderar a las mujeres a través de mis colecciones. El 11 de noviembre será un momento muy especial para mí", agregó la diseñadora y esposa del jugador de fútbol David Beckham.



Otro de los momentos más destacados de la noche, será la presentación musical en vivo de la cantante de pop y compositora internacional, Rita Ora, con una canción anticipada de su nuevo álbum Phoenix. A lo largo de su carrera ha logrado posicionarse con múltiples sencillos en el puesto #1 y 13 canciones dentro del Top 10. Su debut en Estados Unidos con su álbum Phoenix se realizará el 23 de noviembre y a la fecha ya ha obtenido el platino con tres de sus canciones y se ha posicionado en el Top 5 de Reino Unido.