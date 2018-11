Natti Natasha totalmente irreconocible tras cambio de look [FOTOS y VIDEOS]

La reggaetonera Natti Natasha compartió con sus millones de seguidores alrededor del mundo al menos ocho fotografías de su repentino y sorprendente cambio de look, mismo que lució en uno de sus últimos conciertos en Panamá.

A través de su cuenta personal y verificada en Instagram, la cantante dominicana, dejó ‘boquiabierto’ a más de uno al lucir un nuevo estilo en su cabello. No cambió el color de su larga melena, sino optó por cortarse un flequillo y luciendo un conjunto colo vino, el cual usó en su show para deleite de sus fans panameños. Asimismo, en otras fotos se le puede ver luciendo una bata negra.

Los retratos de Natti Natasha superan el millón de Me Gusta o Corazones (en conjunto) en Instagram y las reacciones de los fans de la cantante no se hiciceron esperar, mientras algunos halagaban su nuevo look, otros “le pedían que regrese a su anterior estilo”.

“Me encanta, como te queda tu nuevo look”, “Te prefería sin el flequillo”, “Hermosa, todo te queda perfecto” o “No me gusta tu corte”, fueron algunos de los comentarios que realizaron algunos usuarios de Instagram.

Asimismo, se generó un debate sobre si en realidad Natti se cortó el flequillo o posiblemente podría tratarse de un cerquillo falso, aquellos que se forman a través de un meticuloso peinado.

Natti Natasha fue una de las pocas artistas que no compartió fotografías o videos sobre su celebración de Halloween. Los fans de la reggaetonera esperaban que se difrasára de algún curioso personaje tal y como lo hicieran su colegas; Becky G, Thalía, Karol G, entre otras famosas cantantes.

VIDEO DE NATTI NATASHA EN INSTAGRAM