Alista programa dedicado a la mujer

Tras superar con éxito un año en la conducción en el espacio ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Ethel Pozo comentó sus planes para seguir creciendo, precisamente, como conductora. “Nos ha ido de maravilla con el programa en todo el año y por eso vamos a continuar en el 2019, pero además tengo un proyecto adicional que se presentará en unas semanas en la preventa de América TV. Se trata de un espacio dedicado a la mujer y a la mamá porque es el rubro que conozco, que sé hacer y con el que me siento cómoda”, refirió.

“¿Si es un espacio de entrevistas? Bueno, me encanta conversar con la mujer, hay muchos temas de qué hablar”, acotó tras descartar asumir la conducción de un reality como el que conduce Gisela Valcárcel. “Tengo un año en TV, todavía no me siento preparada para asumir un programa de gala, con público en vivo, como el de mi mamá (Gisela Valcárcel). Quiero dar pasos firmes y no hacer cosas en las que siento que no puedo dar mi cien por ciento”.

De otro lado, se refirió a su debut en el teatro con la obra Hadas, que se presentará este sábado 3 y domingo 4 en el Teatro Municipal.

“Estoy nerviosa, es un espectáculo en vivo dirigido a los niños, que es público al que hay que cautivar, es uno de mis mayores retos y lo más arriesgado de este año, y definitivamente me saca de mi zona de confort, pero lo asumo como una bendición porque es una obra hermosa y en un teatro espectacular a donde he ido muchas veces con mis hijas”, mencionó.

Ethel, además, contó que ya ha recibido otras invitación para seguir en la actuación. “Voy a participar de una película nacional. Es una invitación para hacer un papel pequeño en donde haré de mamá. Las grabaciones serán este mes. Me encanta actuar, es otra de mis pasiones. Siento que la vida me está dando oportunidades”, puntualizó.❧