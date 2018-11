EEG: Melissa Loza y Macarena Vélez tienen fuerte cruce de palabras tras accidente en vivo

Esto es Guerra está dando de qué hablar. En su última edición, Melissa Loza y Macarena Vélez se midieron en uno de los juegos que puso frente a frente a los 'Guerreros' y a los 'Retadores'.

Tras escuchar la voz de inicio, Melissa y Macarena subieron por una red de cuerdas con el fin de traspasarlo y llegar al otro extremo del set. Fue en ese circuito que Vélez cayó de una altura considerable en una de las colchonetas puestas en el juego. Si bien esto no la detuvo en la competencia, al final dio su punto de vista sobre lo sucedido.

Tras el impase, Macarena Vélez fue consultada por María Pía Copello sobre la caída y ella no lo pensó dos veces y respondió: "me empujó por la parte de atrás, igual no se llega a ver en las imágenes, pero no importa, igual gané", dijo Vélez en clara alusión a Melissa Loza.





La guerrera no se quedó callada y fue con todo a responderle a la joven, luego que ella dejara en el aire una posible responsabilidad de su caída. "No, no es que no importa, no puedes dejar en duda mi comportamiento (…) no hay ninguna mala intención, es por el ímpetu de querer pasar, tienes que sujetarte mejor".

Melissa Loza y su productor se enfrentan

La integrante de Estos es Guerra Melissa Loza mandó un fuerte mensaje a su productor Peter Fajardo, luego de haber sido la única integrante del elenco original, junto con Angie Arizaga, de no tener un equipo determinado .

Como se sabe, para este nuevo inicio de Esto es Guerra, en su versión Retadores vs. Guerreros, los equipos de participantes están siendo seleccionados por los mismos competidores. Pero al siendo dos de las concursantes más antiguas, Melissa Loza y Angie Arizaga, al parecer a ambas no les gustó haber sido dejadas atrás. Loza fue la que salió al frente a declarar.

"Estoy sorprendida y decepcionada con Peter Fajardo. Todos saben que yo he formado mi carrera contigo, tenemos una amistad de años y que mi trayectoria ha ido de la mano contigo. Me afecta muchísimo que no haya sido para ti una prioridad y eso no me lo puedo guardar porque me duele", dijo Melissa Loza en el programa en vivo.