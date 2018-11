'EEG': Christian domínguez rompe en llanto por decisión de producción y hace increíble anuncio

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Christian Domínguez sorprendió a más de uno con su reacción al enterarse que la producción no dio el brazo a torcer tras quitarle la capitanía del equipo de los 'Retadores'.

Christian Domínguez rompió en llanto ante la sorpresa de sus compañeros y el hoy capitán Rafael Cardozo, quien le mostró sus palabras de aliente y le pidió que no se vaya del programa para que le enseñe hacer mejor líder en el equipo de los 'Retadores'.

"Me duele nada más eso, no me duele no ser capitán. Me duele la traición de la persona que crees que es tu amigo. Me afectó que mi productor que me conoce hace años dudara de mi capacidad. Es uno más que se suma a la lista de personas que te traicionan con el tiempo", expresó Christian Domínguez entre lágrimas.

En tanto, la conductora de María Pía no se guardó lo que pensaba y sorprendió a todos con su acotación.

"Evidentemente está sumamente decepcionado y yo lo entiendo, lo dije ayer: 'este golpe ha sido demasiado duro para Christian'. Hacerle lo que le han hecho ayer no tiene nombre", agregó.

Christian Domínguez aseguró que ha sido un golpe fuerte porque tuvo que dejar de realizar muchas cosas en su vida personal y en su carrera. Además, expresó que la TV lo ha golpeado tantas veces que esa no sería la primera vez que le sucede algo similar y anunció que podría dar un paso al costado en 'Esto es Guerra'.