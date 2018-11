Ethel Pozo: "No tengo tiempo para el amor"

Enfrascada en sus proyectos de televisión y de actuación, Ethel Pozo confesó que no le queda tiempo para el amor. "Me siento feliz y contenta porque tengo bastante trabajo con el que disfruto. En agosto cumplí un año en la conducción de Mi mamá cocina mejor que la tuya, he tenido propuestas también para actuar y a la vez estoy con mis hijas que me encanta pasar tiempo con ellas, lamentablemente para el amor no queda tiempo pero me siento tranquila y feliz".

Ethel, quien anteriormente mantuvo una relación sentimental con el actor Franco Cabrera de cuatro años contó que lo que más disfruta es compartir el tiempo con sus hijas y precisamente eso hará este fin de semana en su debut en el teatro con la obra Hadas. "Me siento nerviosa, pese a que en años anteriores he participado de show infantiles, siento que este es un reto mayor. Es arriesgado conquistar al público infantil y por ello siento que la obra me saca de mi zona de confort. Pero por otro lado es una bendición poder actuar en el teatro Municipal y que mis hijas puedan disfrutar de una obra en la que participo", mencionó tras comentar que Hadas se presentará este sábado 3 y domingo 4 en doble función en el teatro Municipal.

De otro lado la hija de Gisela Valcárcel comentó sus planes para el 2019. "Voy continuar con mi mamá cocina mejor que la tuya que cuenta con la aceptación y el cariño del público. Además tengo otro proyecto que presentaré en la preventa de América TV. Se trata de un espacio dedicado a la mujer y a la madre de hoy en día. No podría asumir la conducción de un reality como el que hace mi mamá porque no me siento preparada para ello. Quiero avanzar en la teve pero dando pasos firmes así que en donde me siento cómoda en un espacio de dedicado a la mujer de hoy en día", dijo.

Respecto a la actuación, no descartó asumir nuevos retos. "La actuación es otra de mis pasiones para la que me he preparado. Este año tuve la oportunidad de grabar con mi mamá en De vuelta al barrio y fue una grata experiencia. Ahora he recibido la invitación para ser parte de una cinta nacional. Aún no puedo dar más detalles pero lo que puedo contar es que haré el rol de una madre. Creo que el público me identifica con ese tipo de roles quizá porque tengo dos niñas", puntualizó.