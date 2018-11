Famosa venezolana arremete contra Miss España transgénero [FOTOS]

A pocas semanas del Miss Universo 2018, certamen de belleza que cambió sus reglas y que permitirá que una transexual compita de igual a igual con el resto de candidatas; la española Angela Ponce volvió a ser criticada por otra famosa.

Luego de que Miss Colombia manifestara públicamente su rechazo por Miss España transexual, la modelo venezolana Vivian Sleiman también se mostró en contra de que Angela Ponce participe en el Miss Universo 2018, certamen de belleza que se realizará a mediados de diciembre en Tailandia.

Vivian Sleiman, exaspirante al Miss Venezuela 2001, señaló en exclusiva para Grupo Cantón desde Caracas que no está de acuerdo que en España haya ganado un hombre vestido de mujer en un concurso de señoritas.

“Me parece fatal, y aunque me tilden y aunque me tachen, no me importa, creo que en el mundo debemos estar preparados para alzar nuestra voz de qué nos parece bien y qué nos parece mal”, expresó la ahora escritora y autora de “Virgen a los treinta”.

Para la venezolana, Angela Ponce debería participar en un concurso sólo de transgéneros. “De verdad que no me parece bien que hayan metido a un transgénero en un concurso de mujeres… porque si respetamos el gremio gay, si respetamos a los transgéneros y si respetamos a toda la sociedad gay, deben existir organizaciones, concursos para los transgéneros y concursos para las señoritas”, añadió la coach motivacional.

Vivian Sleiman continuó: “Aunque me llamen chapada a la antigua, creo que debe haber un concurso, que ya existe, para los transgéneros y otro para chicas”.