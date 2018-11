Tatiana Astengo lanza duro calificativo contra el esposo de Keiko Fujimori

El último miércoles determinó que Keiko Fujimori permanezca en prisión por tres años y este jueves fue llevada desde la carceleta del INPE, donde pasó la noche, hasta el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Una de las personas famosas que estuvo muy atenta a la audiencia que presidió el juez Concepción Carhuancho fue Tatiana Astengo.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Tatiana Astengo se mostró conforme con el fallo que dio Concepción Carhuancho. Sin embargo, minutos antes de conocer el dictamen, la artista no tuvo piedad con Mark Vito Villanela, el esposo de Keiko Fujimori.

Astengo dio a entender que Mark Vito no comprendía lo que estaba sucediendo exactamente con la lideresa de Fuerza Popular y dio a entender que su amor por Keiko era por interés.

“Bueno, tener un monigote de esposo (que no le interesa lo que sucede y se siente claramente fuera de lugar) como Mark es lo que merece la Sra.K”, expresó Tatiana Astengo junto al hashtag #amoralchanchooalchicharron

Una vez más los seguidores de la actriz que dio vida a la popular ‘Reina Pachas’ en la teleserie ‘Al fondo hay sitio’ la respaldaron con sus comentarios.

“Pensé que sólo yo pensaba así. Pero toda la razón, aunque, ahora ya no se ríe......hasta hace unos días, según él, estaba en un circo”, “Recontra. Cómo no vas a saber qué hace tu mujer todo el dia antes de llegar a casa”, “Qué puedes esperar si su tío y creo que su papá también están en la cárcel”, “Está cuidando sus intereses, ¿quién lo va a mantener”, “Y ese pata no trabaja para mantener a sus hijas, pagar la empleada, la gasolina, etc.”, “Jajaja monigote le cae a pelo.... monigote.... imagino que le estará dejando su sencillo para que mantenga la casa mientras ella esté con Abencia Meza no”, Hay bastantes Mark de maridos en este mundo, qué feo aunque de tonto no tiene nada. Le gusta todo fácil” y “¡Qué tal payaso Mark Vito! Cuál será la verdadera razón por la que hace el show y hasta llora. Si ya se sabe que la pareja de Keiko hace meses es el ilustre empresario Joaquín Ramírez”, fueron algunos de los duros comentarios de los cibernautas en Twitter.