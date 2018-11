Johanna San Miguel, se burla de ella misma en unipersonal

Respaldada por el aplauso de sus seguidores que por dos noches seguidas repletaron las instalaciones del Teatro Peruano Japonés, este 30 y 31 de octubre, Johanna San Miguel presentó con éxito la versión actualizada de 'Se busca marido cama adentro', unipersonal que llevará a otros escenarios de Lima y provincias, como Chiclayo.

Su próxima parada será este 16, 17 y 18 de noviembre, con tres funciones dobles, en el Teatro Plaza Norte. Hasta este punto de nuestra capital, bajo la producción de DEA Promotora, la actriz llevará su jocosa rutina en la que se buscará develar el estado civil de las mujeres y en la que no duda de reírse de sí misma al incluir pasajes de su propia historia como parte del libreto. Apoyada en sus carismáticos personajes 'Candy', 'Queca' y 'La Mujer Maravilla', cada quien ofreciendo hilarantes tips para conseguir pareja, San Miguel promete un inusual espectáculo de comedia en el que combina la actuación con música en vivo.

'Se busca marido cama adentro', show recomendable solo para mayores de 18 años, "no apto para cucufatos", dice el slogan. ¿Y qué dice Johanna?. "No pues, el título es un juego, (esta vez) vamos a descubrir si realmente lo que buscábamos era un marido cama adentro… yo he estado haciendo mis sondeos, preguntando a personas que tienen más de 40 años de casados, oye, ¿si tú hubieras podido cambiar esto?... y me miran con cara de no sé", dijo la actriz hace unas semanas a La República. En la vida real, a Johanna le pidieron la mano tres veces. Las entradas para el unipersonal están a la venta en Teleticket.