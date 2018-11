Milagros Leiva no se mide al lanzar duros calificativos contra Daniel Salaverry [VIDEO]

Milagros Leiva sorprendió a todos sus televidentes con un duro comentario en contra del presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, debido a que no se llegó a dar una entrevista que ambos habían pactado por chat. La periodista no dudó en enviar un fuerte calificativo y explicar la razón del por qué lo dijo.

Tras la negativa sobre una entrevista, la periodista Milagros Leiva tildó de "machista" al presidente del parlamento por el conflicto que que tuvo con la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, y por cerrar la puerta del auto que lo transportaba cuando la reportera de ATV se acercó para realizar unas preguntas.

"Perdóneme señor Salaverry, pero ahora sí creo que usted es un machista porque no solo, ayer, le ha dicho 'loca' a Bartra, sino que no es manera de tirarle la puerta a una periodista", indicó indignada Milagros Leiva, quien sorprendió a los televidentes con un contundente comentario en su contra.

La conductora del programa de noticias de ATV confesó que ya había quedado en tener una entrevista con Salaverry vía chat, por ello no dudó en tildarlo de "malcriado" en televisión nacional. Además dejó en claro que tiene una conversación a través de WhatssApp donde están todos los detalles de su plática.

"Hemos quedado, pero yo no voy a mostrar el chat. Quedamos en que él me iba a dar una entrevista y que incluso podía llamarlo y le dije no, porque nuestra compañera le ha dicho que necesito hacerle unas preguntas", comentó Milagros Leiva, quien lamentó su reacción al "tirarle la puerta" a la periodista de ATV, por ello exigió más respeto.

"Está bien que sea machista, está bien que trate a las mujeres como usted quiere tratarlas con desprecio, pero la verdad es que no me parece", sentenció la comunicadora. "Señor presidente, usted quedó conmigo y los pactos son de caballeros", dijo la periodista.