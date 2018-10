Fernando Armas genera polémica tras dejarle mensaje a Keiko Fujimori [FOTOS]

¡No se quedó callado! Fernando Armas causó revuelo en redes sociales tras pronunciarse sobre el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dio 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El tuit del cómico genero diversas reacciones en el ciberespacio.

"No me alegro, no me río, solo reflexiono, ojalá que su familia esté más unida y que sepan afrontar un juicio, que se da en un marco de mucha fractura política, Ay Keiko qué pena que todas esas muestras de altanería que tenías, hoy se ve otra cara", escribió Fernando Armas en su cuenta de Twitter tras conocer el futuro de Keiko Fujimori.

Por su parte, diversos usuarios de Twitter se pronunciaron sobre el particular en la sección de comentarios del perfil de Fernando Armas.

"Sentimientos encontrados, Fernando. Me quedo con la lamentable confesión de Micky Torres: la agenda nacional no fue prioridad para bancada fujimorista", "Ahí está esa es la mala cabeza y el no aceptar una derrota política, teniendo una mayoría podrían haber trabajado pensando en el país, tira de imbéciles que se arrogaron demasiado poder ", "Se creía intocable con el apoyo de la mafia, hay que ser consecuentes con tus actos, tampoco festejo por lo que le está pasando", son algunos de los tuits que le respondieron a Fernando Armas.

La publicación de Fernando Armas tuvo más de 500 'Me gusta', 85 replicas y más de medio centenar de respuestas que respaldan la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

Así como Fernando Armas, diversas figuras influyentes de redes sociales se han pronunciado sobre el particular, siendo Milagros Leiva y Juliana Óxerfond las que más eco han tenido en la plataforma social Twitter.

Reacción de usuarios en redes tras fallo que dio Richard Concepción Carhuancho sobre Keiko Fujimori

