Karen Schwarz responde fuerte a Rodrigo González tras decir que no es su amigo 

Rodrigo González y Karen Schwarz continúa enfrentados, pese a que ambos son compañeros en Latina. Tras las polémicas palabras del conductor de 'Válgame Dios', quien indicó que la modelo no es su amiga, hoy la conductora de 'Yo Soy' decidió responder y dejar en claro algunos detalles de lo sucedido.

Como se recuerda, 'Peluchín' afirmó que ""de ninguna manera sería amigo de Karen Schwarz", debido a que sus afectos y simpatías las tiene muy bien definidas, según indicó al diario Trome, pero se limitó en expresar lo que piensa sobre su compañera de casa televisora.

“Ella trabaja en el canal en el que laboro, pero obviamente no por decisión mía. Por respeto al canal, no es necesario que repita lo que ya se sabe que pienso. Hay cosas que no cambian y hay cosas que no necesito repetir, porque lo único que se va a generar es un conflicto innecesario”, manifestó el conductor en la entrevista, sin imaginar que recibiría respuesta.

Karen Schwarz responde a Rodrigo González

Tras ser consultada sobre las declaraciones del conductor de Latina, Karen Schwarz decidió no quedarse de brazos cruzados y responder a lo sucedido, ya que anteriormente ambos eran muy cercanos, pero hasta el momento se desconoce qué pasó.

"En esta etapa, yo estoy feliz con mi trabajo, mi familia. Para mí, el pasado queda en el pasado. Yo solo miro para adelante. ¿Si él debería voltear la página? Cada uno es dueño de sus actos. Yo estoy acá con mi hija, con Ezio (Oliva, su esposo), quien sigue triunfando con la música. Esa es la Karen de ahora y de lo que pasó no tengo nada que comentar", manifestó la figura de Panamericana Televisión.