EEG: Melissa Loza enfurece y envía mensaje a productor tras quedar rezaga

La integrante de Estos es Guerra Melissa Loza mandó un fuerte mensaje a su productor Peter Fajardo, luego de haber sido la única integrante del elenco original, junto con Angie Arizaga, de no tener un equipo determinado.

Como se sabe, para este nuevo inicio de Esto es Guerra, en su versión Retadores vs. Guerreros, los equipos de participantes están siendo seleccionados por los mismos competidores. Pero al siendo dos de las concursantes más antiguas, Melissa Loza y Angie Arizaga, al parecer a ambas no les gustó haber sido dejadas atrás. Loza fue la que salió al frente a declarar.

"Estoy sorprendida y decepcionada con Peter Fajardo. Todos saben que yo he formado mi carrera contigo, tenemos una amistad de años y que mi trayectoria ha ido de la mano contigo. Me afecta muchísimo que no haya sido para ti una prioridad y eso no me lo puedo guardar porque me duele", dijo Melissa Loza en el programa en vivo.

En el nuevo inicio del programa, figuras como Michelle Soifer, Rosángela Espinoza y Paloma Fiuza fueron designadas a sus respectivos grupos, salvo Melissa Loza y Angie Arizaga. Tras su mensaje, Mathias Brivio le dio la oportunidad de respuesta al productor, quien no dudó en responder las críticas de la participante.





"A Melissa Loza la conozco desde Habacilar. Tú me conoces, las decisiones que tomamos lo hacemos en grupos. Que esto no te desmotive, al contrario, tu nivel no es el mismo de antes y tu lo sabes. A mi me dicen que porque no traigo gente nueva al programa y yo siempre digo lo mismo 'los mejores están acá'. Por eso estás acá", comentó el productor.

Finalmente, Melissa Loza logró ingresar al equipo de los guerreros, equipo que siempre quiso integrar.