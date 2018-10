Patricio Quiñones sobre salidas con Michela Elías: "Me siento más cómodo y tranquilo"

Tras ser expuesto a nivel nacional, Patricio Quiñones habló por primera vez de sus salidas con Michela Elías, integrante de 'Combate', en una reciente entrevista con el programa 'Válgame Dios' de Latina.

"Ella (Michela Elías) es muy divertida y tiene una actitud diferente. Yo entre mi seriedad soy el que hace reír, pero que me hagan reír es muy difícil que lo logren y ella lo consiguió. Eso me ha sorprendido, ella me saca de cuadro y es una loca", declaró el bailarín para el programa de Rodrigo González.

Patricio Quiñones dejó claro que sus salidas con Michela Elías van en serio: "Por el momento yo no estoy viendo a nadie más. Yo solo estoy saliendo con ella y estoy muy contento de todo lo que se está formando".

"Como me ven, me siento mucho más cómodo y más tranquilo. Siento que puedo llevarlo mucho mejor, de repente sino me hubiera pasado esa experiencia (por su exrelación con Milett Figueroa) ahora no estaría así (feliz)", agregó.

Michela Elías no se quedó callada y también declaró para las cámaras de 'Válgame Dios', donde demostró estar muy ilusionada. Aunque también lamentó que el bailarín viaje a Miami próximamente.

"Es complicado porque él se va a Miami, pero fácil que por ahí me voy a pasar Año Nuevo con él. No quiero perder una amistad (entre risas) y estoy feliz de que él viaje a Miami porque sé que es algo que él anhela hacer... él sabe que lo voy a apoyar bastante y siempre tendrá mi amistad. Veremos qué sucede porque estamos hace menos de un mes, pero se está cosechando algo bonito", señaló la modelo.

"Tenemos personalidades muy parecidas y ambos tenemos un buen sentido del humor. En realidad la paso muy bien con él y es un chico que se preocupa mucho por su familia. De verdad que me gusta mucho estar con él porque me entiende y jamás pasamos momentos incómodos. Todo va muy bien en realidad", añadió.