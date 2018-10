Pharrell Williams amenaza a Donald Trump por usar el tema 'Happy' sin su consentimiento

Indignado y enojado. Así se encuentra el cantante y productor musical Pharrell Williams quien envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamándole el uso de su tema Happy durante uno de sus mítines, sin contar con su autorización.

El presidente de los Estados Unidos, usó la canción el sábado durante un mitín en el marco de las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar en ese país. El evento, además, se realizó pocas horas después de la masacre en una sinagoga en Pittsburgh (Pensilvania), algo que enfureció aúnn más a Pharrell Williams.

"Pharrell no le ha otorgado y no le otorgará permiso para tocar o difundir públicamente su música. El día del asesinato en masa de 11 seres humanos de manos de un nacionalista loco, usted tocó la canción Happy ante una multitud en un evento político en Indiana. No hubo nada ‘feliz’ respecto a la tragedia infringida a nuestro país el sábado y no se concedió ningún permiso para el uso de esta canción para este propósito”, se lee en la carta enviada por el abogado del artista.

Pharrell Williams no es el primer cantante que arremete contra Donald Trump por utilizar una canción. Antes que él también lo hizo el líder de Aerosmith Steven Tyler cuando el mandatario hizo uso de su tema Livin’ On The Edge. “El señor Trump está creando la falsa impresión de que nuestro cliente ha dado su consentimiento para el uso de su música, e incluso que respalda su presidencia”, decía la carta que entonces envió el abogado de Tyler a la casa blanca.