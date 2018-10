Daniela Darcourt se disculpa con Ayacucho y toma radical decisión tras incidente

Dedicó un mensaje a sus seguidores. La cantante peruana Daniela Darcourt, quien se ha visto envuelta en un fuerte incidente al interior de una discoteca por no presentarse, decidió pronunciarse a su manera en la red social Instagram. La participante de 'El artista del año: el dúo perfecto' tomó una radical decisión tras la cancelación del show.

Daniela Darcourt, quien previamente hizo una transmisión en vivo con todos sus seguidores en Instagram, resumió lo comentado con un extenso comunicado, en el cual pedía las disculpas del caso al pueblo de Ayacucho por los desmanes que ocurrieron dentro de una discoteca tras su ausencia.

Ella comentó que no bajó de la van en su momento, para pedir disculpas, por decisión de su manager, quien no consideró seguro el lugar. Pese a los inconvenientes que ocurrieron y las declaraciones de un representante de la discoteca, la cantante peruana Daniela Darcourt dio una solución al caso.

La talentosa salsera Daniela Darcourt expresó en su cuenta de Instagram que pone a disposición su orquesta para poder reprogramar el concierto que se canceló en Ayacucho. Aquí les compartimos el comunicado completo de la cantante.

"Respecto a las declaraciones emitidas, sólo me queda decir que es totalmente falso que tuve un evento antes de viajar a Ayacucho. Segundo, que llegue con dos horas al aeropuerto el inconveniente fue el cambio de puerta. Tercero, porque los amo y los quiero, cogimos la van y enrumbé a Ayacucho. La demora fue la lluvia y diluvio en el camino que hizo que nos demoráramos aún más. Cuarto. No baje cuando llegue a pedirle disculpas al público que estaba en la discoteca porque ya habían ocurrido los desmanes y se sabía, obviamente, que no había seguridad y mi manager no me dejó hacerlo por temas de seguridad. A las pruebas me remito. Estoy aquí para aclarar lo que se necesite. A todo el pueblo de Ayacucho, las disculpas del caso, los quiero mucho y estoy a disposición para reprogramar un concierto para todos ustedes".