Estrenan documental basado en Chabuca GrandaConfesó haber vivido una espiral de autodestrucciónPresencia Cultural retorna a la pantalla de TV PerúGuinnes reconoce a Daddy Yankee

En el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y en conmemoración por los 50 años de una gran composición de Chabuca Granda, “La misa criolla de bodas”, se estrenará el documental Cantar la misa con Chabuca.

La producción cuenta con entrevistas a Teresa Fuller Granda, hija de Chabuca Granda, así como declaraciones de los músicos Lucho González y Ernesto Pollarolo. Además, muestra imágenes de la Lima antigua, entre otros.

Cantar la misa con Chabuca estará disponible en la plataforma Movistar Play, se podrá ver este 31 en el auditorio de Telefónica en la Av. Arequipa. El ingreso es libre. ❧

Ha protagonizado películas como Ghost, Streptease, Una propuesta indecente, La teniente O’Neil, entre otros títulos, pero no todo ha sido un camino de rosas para Demi Moore.

La actriz recibió el premio a la Mujer del año por la Peggy Albrecht Friendly House, una organización que ayuda a mujeres con problemas de abuso de sustancias y alcohol en Los Ángeles. Al recibir el galardón ofreció un emotivo discurso en el que se refirió a pasajes dolorosos sobre el inicio de su carrera.

oscuros sentimientos

“Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, sentía que no era lo suficientemente buena. Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real”, confesó.

Demi, de 55 años, reconoció que cayó en adicciones y que fue gracias a la ayuda de gente que creyó en ella que pudo salir de ese cuadro. “Fue una intervención divina. Fueron dos personas a las que apenas conocía las que me ayudaron a salir del pozo. Me dieron la oportunidad de redirigir el curso de mi vida antes de que lo destruyera todo. Sin su fe en mí, no estaría aquí hoy”.

baja autoestima

“La vida no es una línea recta y creo que todos aquí han tenido que lidiar con no sentirse lo suficientemente bien en algún punto de sus existencias”, continuó Moore en su discurso. La actriz, además, contó que en algún momento de su vida se contactó con una sabia maestra a la que le habló de sus miedos y de su baja autoestima. “Me dijo ‘puede que nunca seas lo suficientemente buena, pero puedes saber el valor de lo que vales. Deja de medirte’. Así que hoy dejo de medirme y agradezco este reconocimiento y la oportunidad de conocer el nivel de mi valor”, dijo.❧

Presencia Cultural retorna a las pantallas de TV Perú bajo la conducción de Alonso Rabí.

El programa, que celebra 36 años llevando cultura a todo el país, regresa renovado, con reportajes y entrevistas incluso desde exteriores con las que buscarán una comunicación más ágil con el televidente.

Ernesto Hermoza, fundador del espacio, asumirá la dirección, mientras que la producción recaerá en Martina Negrón. El programa se podrá ver los sábados a las 6 p.m. ❧

El reguetonero Portorriqueño Daddy Yankee recibió diez récords Guinness, siete de ellos fueron otorgados por el éxito mundial de “Despacito”, el cual interpreta junto a Luis Fonsi.

El cantante de música urbana se coronó, además, como el primer artista hispano en alcanzar el número 1 en Spotify y recibió dos premios más por encabezar las listas de Billboard Latin Rhythm Airplay.❧