“Estoy orgullosa de mi hija”

Casi tres meses después, Dianna de la Garza, madre de la cantante y actriz Demi Lovato, dio detalles de lo que viene siendo el proceso de rehabilitación por drogas de su hija, quien en julio último sufrió una sobredosis de opiáceos.

En una entrevista, confirmó que la exestrella de Disney se mantiene sobria. “Lleva 90 días sobria y no podría estar más agradecida ni más orgullosa de ella porque la adicción, por ser una enfermedad, es un trabajo muy duro. Es muy difícil, no es fácil y no hay atajos”, agregó la mujer quien en el pasado confesó haber sido también adicta a los medicamentos.

Sobre los motivos que habrían llevado a Demi a recaer en las drogas que terminaron en su posterior hospitalización, De la Garza confesó: “Realmente no puedo decir con seguridad. (…) Realmente no lo sé”.

Sin embargo, De la Garza recordó que ha sido un año difícil para ella y su familia. “Pueden ser por muchas razones… Perdimos a cinco miembros cercanos de nuestra familia en un año mientras yo escribía el libro, mi abuelo, mi abuela, dos tíos. Perdimos a cinco personas en tan solo unos meses. Mi abuela y mi abuelo eran mayores y estaban en un asilo de ancianos, pero mis tíos, eso fue un shock. Y luego perdí a una abuela por parte de mi padre y así, a pesar de todo eso, perdiendo a todas esas personas, ella no recaía”, explicó.

En otro momento, la madre de Demi reconoció que quizás tuvo que ver con el hecho de que su hija se juntó con las personas equivocadas. “También creo que cuando eres joven y algunas veces piensas ‘quizás puedo hacer esto y no me afectará’, pero con una adicción no puedes hacer eso. Es una pendiente resbaladiza”, comentó.

En julio pasado, Lovato sufrió una sobredosis que la dejó inconsciente y al borde de la muerte. Felizmente, el episodio no pasó a mayores. ❧