¿EEG: Melissa Loza se molestó por el retorno de Michelle Soifer? [VIDEO]

El suspenso se apoderó en los integrantes de 'Esto es guerra', luego de hacer sorprendentes variaciones en los distintos equipos previo a la gran final. Pero la incomodidad se notó más en Melissa Loza ante la radical decisión que tomó su equipo 'Los guerreros', liderado por Nicola Porcella, al preferir elegir a Michelle Soifer y no a ella para conformar su grupo.

Además de esta controvertida osadía de sus excompañeros, se sumó lo dicho por Sheyla Rojas y Aldo Miyashiro, jurado VIP, quienes llamaron a la popular 'Diosa' y a Angie Arizaga para que 'Guerreros' y 'Retadores' tengan la oportunidad de sumar a su participante favorita, después de enfrentarse en un juego.

Pese a que Yaco Eskenazi no estuvo de acuerdo con esta decisión tomada por el conductor de 'La banda del Chino' y la conocida 'Shey shey', ambas participantes tuvieron que subir al escenario principal para que mañana puedan conocer a qué equipo se integrarán.

Una decisión que la popular 'Diosa' no estuvo de acuerdo por ello no tuvo ningún reparo en expresar su disgusto.

"No voy mentir sí estoy incómoda. Y más incómoda estoy decepcionada porque pensé que había una amistad y no fue así. A parte, creo que la gente es consciente que siempre le he dado los puntos en todas las finales. Tengo mucho que decir", dijo de manera seria Melissa Loza.

Incluso María Pia Copello la interrumpió para decir que la modelo, quien lleva varios años en la competencia, "ama ser guerrera".

Sin embargo Nicola Porcella, quien lidera el equipo de 'Los guerreros', trató de subsanar esta incomodidad asegurando que hará todo lo posible para hacer que la popular 'Diosa' retorne al equipo.

"Yo fui el primero en estar en contra de esa decisión. Para mi Melissa tiene que estar con nosotros y vamos a pelear", dijo el capitán de 'Los guerreros'.

Hasta Mathías Brivio trató de motivar a la popular 'Diosa' diciéndole:"Tranquila Meli que vas a estar con nosotros".