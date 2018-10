Daniela Darcourt: empresario de discoteca en Ayacucho acusa a la salsera por desmanes

Daniela Darcourt no llegó a un concierto que tenía pactado en una discoteca en Ayacucho. Ante esta cancelación, los asistentes, que esperaron largas horas para ver a la cantante, realizaron destrozos en el local y trajo como consecuencia a varios heridos.

Las imágenes de estos disturbios fueron publicados por los mismos asistentes en las redes sociales y causó la indignación del público en general, pese a que Daniela Darcourt y su orquesta se pronunciaron con comunicado para pedir las disculpas del caso.

Ante la difusión de estas imágenes, el programa 'Válgame Dios' de Latina se comunicó con el empresario de la discoteca en Ayacucho y señaló a la salsera como la principal causante por estos desmanes.

"Daniela (Darcourt) nos dijo que estaba a minutos del evento, es decir ella nos estafó a nosotros cuando en realidad nunca había subido a la minivan. Ella estaba en otro evento en Lima", explicó el representante legal de la discoteca en Ayacucho.

"Nosotros no le avisamos a la gente porque teníamos la confianza de que ella estaba llegando, pero sino hubiera sido así. Nosotros dábamos la orden para que en puerta no cobren entrada y se decía al animador que el evento se iba a postergar por motivo de fuerza mayor y el público se mantendría calmado", añadió.

Por su parte, Daniela Darcourt se pronunció a su llegada a la ciudad de Ayacucho y señaló: "Yo me debo a mi público y por eso estoy acá. Yo también quería venir, pero son temas que escapan de mis manos. No es que no haya querido venir. Me he tirado 10 horas de viaje en una van con toda mi gente".

"Yo no controlo el accionar de la gente. Yo nos soy responsable de los actos de los demás. Yo estoy aquí en Ayacucho y no me estoy lavando las manos", se justificó la salsera.

