Luis Miguel sufre extraña enfermedad que no le permitirá volver a cantar

La periodista, Claudia de Icaza realizó una entrevista para TV y Novelas en la que realizó más de una impactante revelación sobre la vida de Luis Miguel. La también escritora se animó a contar algunos aspectos aún desconocidos del cantante nacionalizado mexicano, pese a que se generó un gran escándalo tras la publicación de su libro “Luis Miguel, El gran solitario”.

En el pasado De Icaza y LuisMi tuvieron un largo enfrentamiento legal por la publicación del libro, y en la serie de Netflix se hace mención de su caso, por lo que la periodista volvió a lanzar una actualización de su escrito, donde detalla y analiza lo que vivió con el cantante.

Entre las revelación sobre Luis Miguel que hiciera De Icaza al medio mexicano, fueron la enfermedad que lo alejaría completamente de los escenarios y explica por qué el Sol de México “debería ir al psiquiatra”.

“Luis Miguel me da una ternura infinita. Me da cosa que no se preocupe por él mismo (...) Lamentablemente le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído, se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida”, empezó diciendo la escritora al ser consultada sobre lo que siente por el cantante luego de que la demandó por publicar su libro.

“Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación… Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccionista, pero hoy ya está perdido en un escenario por la cuestión de su oído”, especificó sobre la enfermedad que padece el Sol de México.

Finalmente, Claudia de Icaza, recomendó a Luis Miguel ir al psiquiatra debido a todas las vivencias que tuvo que soportar durante su infancia y adolescencia. “Creo que le costó muchísimo trabajo abrirse y decir: “¡Que salga toda la mierda de mi vida!”. Eso sirve porque es una catarsis, pero yo le recomendaría que se vaya con un psiquiatra, tiene que tratarse porque no está bien”, indicó.

“Debe aprender a manejar sus emociones, ya que es muy fuerte lo que está viviendo. A mí alguien me dijo cuando vio la serie: “Yo no sé cómo ese cuate está vivo con lo que pasó”, y en eso estoy de acuerdo”, agregó la escritora en referencia a la salud mental de LuisMi.



Video del último concierto de Luis Miguel en Cancún: