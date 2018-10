Michelle Soifer tiene competencia: cantante admite que le gusta Kevin Blow [FOTOS]

Michelle Soifer tiene competencia. Para sorpresa de muchos, la cantante peruana Cielo Torres no tuvo problemas en elogiar al dominicano Kevin Blow, pareja de la ‘guerrera’.

Luego de pasar tiempo con Kevin Blow debido a que tenían que hacer dúo en el programa de Gisela Valcárcel, Cielo Torres aseguró que si el dominicano estuviera soltero, ella podría ser la dueña de su corazón.

“Si estuviera solo y si nunca hubiese conocido a Michelle ¿por qué no? Claro que hubiera salido con él. Todo nace con la amistad, no sé si iba a suceder algo más”, comentó la antagonista de “Ojitos hechiceros” en el programa Instarandula.

Cielo Torres, quien es compañera de Michelle Soifer y Kevin Blow en el programa ‘El dúo perfecto’, aseguró que el dominicano es un hombre atractivo y muy risueño. “Me cae muy bien, me divierto mucho con él, me hace reír, tiene unos ojos bonitos. El problema de Michelle es que es celosa, no me deja ser amiga de su novio”, expresó la talentosa cantante.

Michelle Soifer habla de la cancelación de ‘El dúo perfecto’

Por otro lado, Michelle Soifer se pronunció sobre ‘El dúo perfecto’, programa que repentinamente salió del aire el último sábado. Según la cantante, ella quedó desconcertada pues nadie le dio razón de qué sucedió para no salir al aire, tras ser presentada junto a su pareja Kevin Blow, quien se enfrentaría en la pista a Manolo Rojas y Vernis Hernández.

“No sé lo que ha pasado. Solo que nos presentaron y nunca más salimos en vivo”, declaró la participante de ‘Esto es Guerra’.