Vanessa Terkes minimiza a Tilsa Lozano y ella le responde con todo

Tilsa Lozano debutó en la actuación con ‘No es lo que parece’, la película que ya está en todos los cines, y ha generado todo tipo de reacciones. Una de las famosas que se mostró en contra de su nueva faceta fue la actriz Vanessa Terkes.

A través de Facebook, la esposa de George Forsyth no dudó en criticar a la ex vengadora por querer incursionar en el rubro de la actuación. “Ahora resulta que cualquiera es actriz. Qué falta de respeto al público y a esta carrera que es tan bonita”, expresó.

No contenta con cuestionar a Tilsa Lozano, Vanessa Terkes invocó al público que no apoye ese tipo de iniciativas en alusión a su participación en la película peruana en la que también participa Vania Bludau.



“No apoyen ese tipo de iniciativas. Zapatero a su zapato”, escribió en Facebook la actriz, sin embargo el mensaje misteriosamente fue borrado.

Por otro lado, el electo alcalde de La Victoria no se hizo problemas al hablar de Tilsa Lozano y de manera sobria respondió le respondió sobre los comentarios negativos que ella hace de él y de su esposa. “Nunca la he visto en persona. No podría haberle hecho nada”, declaró George Forsyth a Trome.

Al ser consultado sobre la ruptura de Tilsa Lozano con el padre de sus dos pequeños hijos, el popular ‘Ken’ dijo: “¿Ya no está con Miguel? Bueno… le deseo lo mejor”.

Tilsa Lozano le responde a Vanessa Terkes

Como era de esperar, Tilsa Lozano no se quedó con los brazos cruzados y recordó que siendo futbolista, George Forsyth incursionó en la política.

“Si un pelotero (George Forsyth) puede ser político, y una actriz puede hacer política, por qué una modelo no puede incursionar en la actuación”, escribió Tilsa Lozano en sus redes sociales.

La expareja de Miguel Hidalgo y Juan Manuel Vargas también defendió su derecho a incursionar en la actuación. “No me considero actriz, pero si hay modelos, bailarinas a nivel mundial que han sido actrices, ¿por qué yo no? Mejor que vaya a acompañar al alcalde (risas)”, sentenció Tilsa Lozano, quien la semana pasada sorprendió con su cambio de look.



“Estoy en etapa de cambios, renovación. Estoy en etapa de hacer cosas diferentes bonitas, estoy acostumbradas a las críticas”, expresó sobre su etapa de soltera.