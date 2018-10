Paula Ávila tras ser vinculada con el futbolista Joazinho Arroé: "Lo quiero mucho"

Luego que Paula Ávila fue vinculada sentimentalmente con el futbolista Joazinho Arroé, la integrante de 'Combate' decidió aclarar el panorama de su vida sentimental en una reciente entrevista con un diario local.

Así es, la "combatiente" habló con el diario Trome y descartó de manera tajante que tenga una relación sentimental con el futbolista del Club Sport Boys.

"Somos amigos, nada más. Eso es solo una broma de los chicos del programa. Nos conocemos de hace muchos años y lo quiero mucho", señaló la modelo argentina.

Sobre si está saliendo con un hombre en especial, Paula Ávila señaló que tiene pretendientes, pero nada serie con nadie: "Sí hay, pero nada serio, conozco gente, salgo con amigos, pero nada comprometedor. Además, no lo estoy buscando, si llega, llega. Estoy abierta a que el día de mañana me pueda volver a enamorar, pero ahorita no tengo ni tiempo".

Además, Paula Ávila se animó en hablar de su expareja André Castañeda, con quien tuvo una larga relación sentimental en las grabaciones de 'Combate'.

"No lo he visto, pero sí sé que estaba saliendo con una chica, me lo han preguntado y me mostraron una foto y de verdad, le deseo lo mejor. André no es una mala persona, no podría hablar mal de alguien con quien compartí 3 años de mi vida, fue una linda relación, con sus momentos malos y buenos", explicó la modelo argentina.

Recordemos que Paula Ávila y André Castañeda tuvieron una relación de 3 años. Ella continúa en el reality de ATV, pero el deportista decidió dar un paso al costado y ahora se dedica a los deportes extremos.

Foto: Instagram oficial de Paula Ávila.