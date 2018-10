George Forsyth discute con Vanessa Terkes dentro de carro y casi provocan accidente [VIDEO]

Pusieron en riesgo sus vidas. La actriz peruana Vanessa Terkes se encuentra en nuestro país para acompañar a su esposo, el arquero George Forsyth, quien es el actual alcalde electo del distrito de La Victoria. La estrella de telenovelas usó su cuenta oficial de Instagram para compartir los mejores momentos al lado de su pareja.

Fue en la misma red social Instagram en la que Vanessa Terkes registró una curiosa escena que pudo terminar en desgracia. Ella se encontraba dentro de un vehículo, en el asiento del copiloto, al lado de su esposo, el deportista de Alianza Lima George Forsyth. Ella aprovechó que estaban pasando un momento juntos para poder capturarlo con su celular.

Vanessa Terkes, quien era la persona que estaba grabando dentro del carro, comentó lo siguiente al ver a su esposo conduciendo el vehículo. "Y así se ve mi marido despierto". La actriz peruana se ríe y le hace una pregunta a George Forsyth. Su respuesta quedó captada en Instagram. "¿Quieres decir algo, mi amor", "No, no, no".

Los ojos del arquero miran fijamente el camino y le responde a su pareja sin voltear a verla. Ante esto, la esposa del electo alcalde de La Victoria le comenta que "si quiere" decir algo. Ante esta expresión, George Forsyth frena intempestivamente el carro y se puede ver cómo el cuerpo de Vanessa Terkes se va hacia adelante. Ante lo ocurrido, ella sólo atina a decirle "Oye".

Tras la escena se puede ver que Forsyth se ríe al frenar el carro. En el video que la actriz compartió en Instagram se les puede ver usando el cinturón de seguridad, ya que sin el pudo haber ocurrido un accidente en las pistas del distrito de La Victoria.