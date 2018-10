Kiernan Shipk: "A la gente le gusta ver sangre"

Con gran expectativa se estrenó, por Netflix, 'El mundo oculto de Sabrina', protagonizada por la actriz Kiernan Shipk, que relata la vida de la adolescente que intenta lidiar con su naturaleza dual: es bruja y también una mortal. Ella deberá definir su destino. Si seguir con su vida normal o renunciar a ella y asumir su condición extraordinaria heredada de su padre, un líder brujo que falleció junto a su esposa en un sospechoso accidente.

"Si bien en los 90 se transmitió con éxito la serie que contaba la vida cotidiana de esta joven bruja, esta propuesta se aleja de la cándida y liviana historia que muchos recuerdan", reseña el diario La Tercera de Chile sobre la historieta de Archie Comics, desarrollando una entramado sangriento. "El personaje me inspiró bastante por sí solo, ella es una joven con opinión, que no lo sabe todo, pero está curiosa por aprender, comete muchos errores y aprende de ellos. Por esto, al momento de prepararme estuve aislada para enfocarme en crear el personaje", dijo Kiernan en una entrevista al diario chileno La Tercera. La actriz, cobró notoriedad cuando tenía ocho años al interpretar a Sally, la hija del Don Draper en 'Mad Men', papel que se extendió por siete temporadas. "Me ayudó mucho, fue mi escuela de actuación, algo muy fundamental en mi vida, aprendí como funciona la televisión y fue maravilloso ser testigo del trabajo de John Hamm. Ciertamente he aprendido de mis trabajos, pero este fue muy potente".

Sobre 'El mundo oculto de Sabrina', dijo "Cuando recibí el llamado y me dijeron que debía partir a Canadá por el resto del año, no lo dudé y lo hice". Además, se mostró optimista con la expectativa que ha generado chica producción. "A la gente le gusta ver estas cosas, sentir un poco de miedo, ver sangre. Así como en su momento fueron los vampiros, luego los zombies, quizás ahora son las brujas".