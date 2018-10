Instagram: Natti Natasha enamora a cibernautas con video desde Nueva York

Natti Natasha tiene un gran número de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y todo lo que publica es muy comentado por sus miles de seguidores en el mundo. Esta vez no fue la excepción y la reguetonera generó alboroto en su red social al compartir un video desde Nueva York, Estados Unidos.

"Hola, ¿cómo está la gente de Nueva York? ¿What are you doing", expresó Nattin Natasha en un corto video publicado en su Instagram oficial.

Según se pudo ver en el video, la cantante de 'Sin Pijama' y 'No me acuerdo' se encuentra en Nueva York con sus seres queridos y se hospeda en un lujoso edificio donde se pueden ver los rascacielos de esta importante ciudad de Estados Unidos.

Los fans de Natti Natasha quedaron encantados con el clip y no dudaron en llenar la sección comentarios de Instagram: "Un beso enorme", "bellísima mujer", "vas a enamorar a todos en Nueva York", "sos tan linda", "eres sexy", "te amo mi vida" y "eres mi amor eterno".

Natti Natasha tiene una recargada agenda, pero eso no le es impedimento para darse un tiempo y tomarse algunas fotos, donde hace alarde de su estilizada figura y su rostro. La guapa cantante de 31 años se hizo popular en el mundo por temas en el género reggaeton, pero ahora quiere ganarse un espacio en la bachata. Estilo musical que interpreta muy bien.

En la bachata, Natti Natasha acaba de lanzar 'Buena Vida', canción que es todo un éxito en YouTube porque une su voz a la de Daddy Yankee.