Lluvia de críticas a Tilsa Lozano por hablar del papá del hijo de Dorita Orbegoso

La conductora de televisión Tilsa Lozano fue duramente criticada en las redes sociales por hablar de Dorita Orbegoso, su archienemiga mediática, y de la pareja de la bailarina peruana con quien está esperando su primer bebé.

Tilsa Lozano emplazó a Dorita Orbegoso a que cuando dé a luz a su primogénito, la bailarina haga conocer a su pareja; dando a entender que nunca mostraría la foto familiar con el padre de su hijo, debido a que –sospecha– pasa algo extraño con él, que la obliga a tenerlo en el anonimato.

“Qué lindo, y me imagino que ella y el papá están felices, ya veremos la foto familiar más adelante”, dijo antes de añadir lo siguiente: “Quiero la foto familiar, ¿por qué no? Seguro está esperando ella un poco más para confirmar su embarazo. Siempre un hijo es una bendición”.

Tras las declaraciones de Tilsa Lozano, los cibernautas de Facebook no dudaron en criticarla por hablar de terceros y le recordaron su fracaso sentimental con Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos.

“¿Para qué quieres que muestre al papá de su hijo? Mira, tú lo hiciste y después te pago mal tal vez ella no quiere exponerlo por qué después puede terminar como tú por tanto tampoco exposición”, “Y esta tipa qué le importa quién le hizo el hijo o quería ser ella el hueco ajeno”, “Es su hijo, no el tuyo, y tiene razón de hablar cuando ella crea necesario, y no es alardosa como tú” y “Dorita es una mujer madura ya de edad, ha tenido muchos maridos y con ninguno quedó embarazada. Si ahora ha decidido tener un bebé nadie puede meterse a chismosear. A nadie le importa quién es el padre. Ella quiso ser mamá y punto.”, fueron algunos de los cuestionamientos en Facebook.

Tilsa Lozano está feliz por su soltería

Por otro lado Tilsa Lozano aseguró que está feliz por su actual estado sentimental. “Yeee..., ahí vamos. Estoy tranquila con mis hijos. En realidad, yo lo que quiero es trabajar, tener salud y sacar adelante a mi familia”, dijo la actriz que incursiona en el cine con la película “No es lo que parece”.



Al ser consultada sobre cómo le gustaría que fuese su nueva pareja, Lozano expresó: “Lo último que estoy pensando es estar con un hombre, ahorita estoy enfocada en mi trabajo (está grabando la película ‘No es lo que parece’), este es un proyecto nuevo para mí, es la primera vez que estoy actuando en el cine”.

“En No es lo que parece hago de la psicóloga Valentina, me gusta mi personaje porque es sarcástica, irreverente, bastante dura, un poco va con mi personalidad, porque yo no entro en vainas”, añadió.